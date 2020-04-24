Marmara Denizi’nde Yine Poyraz Etkili Oldu

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreyi bulan poyraz sebebiyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, bugün de bekleyişine devam ediyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü şehirde, poyrazın tüm gün etkili olması bekleniyor.

Vira Haber