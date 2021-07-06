Marmara Denizi'nden 10 Bin 941 Metreküp Müsilaj Temizlendi

Bakan Kurum, Twitter'daki açıklamasında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğini, 27'nci gününde sürdürdüklerini, çalışmalarla güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Kurum, dün toplanan müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı, düzenli depolama alanlarına gönderdiklerini kaydederek, şu bilgileri paylaştı: "4 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul'da 6 bin 66 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 918 metreküp, Yalova'da 2 bin 73 metreküp müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik. Karadan 413, denizden 188 bölgede çalıştık. Denetimlerimizin yirmi yedinci gününde toplam, 8 bin 739 denetimi tamamladık, 2 bin 282 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden çalışarak denizimizi temizliyoruz."

Vira Haber