Marmara Denizi’ni “Pina”lar Kurtaracak

İklim değişikliği, çevre ve deniz kirliliği sebeplerinden ötürü müsilaj problemi yaşayan Marmara Deniz’ini kurtarmak için Borusan Holding’in ve Impact Hub İstanbul’un ‘Sürdürülebilirlik Fayda Programı’ kapsamında, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa SARI liderliğinde Ocak 2023’de hayata geçirilen ‘Marmara’nın Umudu Pina’ projesi saatte altı litre deniz suyunu temizleme kapasitesine sahip ‘Pina’ların korunmasını ve çoğalmasını hedefliyor.

Marmara Deniz’inin kurtarılmasında büyük rol oynayan Akdeniz’in en büyük çift kabuklusu ‘pina’ bir saatte altı litre deniz suyunu süzerek müsilajla mücadelede ilk sırada yer alıyor. Bu özelliğinden ötürü Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalarla koruma altında. Akdeniz havzasında iklim değişikliğinden ötürü 2016 yılında bir hastalık nedeniyle toplu ölümler sebebiyle topluca ölen Pinalar Marmara Denizi’nin özel yapısı sayesinde yaşamaya devam ediyor. Bu da Pinalar için Marmara Denizi’ni son sığınak yapıyor.

Bugüne kadar 150 km kıyı şeridinde 80 bölgede 200’den fazla dalış yapılarak önemli bulgulara ulaşılan ‘Marmara’nın Umudu Pina’ projesinin amacı gönüllülerden destek alarak kamudan, sivil toplum örgütlerine, belediyelerden yerel halka kadar bilinçlendirme ve projeye herkesin destek vermesiyle insan kaynaklı baskıları azaltarak müsilajsız Marmara’ya ulaşmak.

Ocak ayında başlayan projenin ilk toplantısı 12 Nisan 2012 tarihinde Erdek’te gerçekleştirilecek. Erdek Kaymakamlığı, Erdek Belediyesi ve Erdek Ticaret Odası'nın destek verdiği toplantıda projenin amacı, bulguları ve hedefleri anlatılacak. Toplantı projeye destek ve katılım sağlamak isteyen herkese açık.

Marmara’nın umudu pina, pinanın umudu Marmara!

Vira Haber