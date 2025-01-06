İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Marmara Denizi'nin Tekirdağ Kıyılarında Lodos Sonrası Kızıl Yosun İstilası
Marmara Denizi'nin Tekirdağ Kıyılarında Lodos Sonrası Kızıl Yosun İstilası

Marmara Denizi'nin Tekirdağ Kıyılarında Lodos Sonrası Kızıl Yosun İstilası

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında lodos sonrası yoğun miktarda kızıl yosun birikimi meydana geldi.

A+A-

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodosun ardından kıyılarda yoğun miktarda kızıl yosun birikimi görüldü.
Son günlerde etkili olan lodos, deniz yüzeyindeki kızıl yosunları kıyılara sürükledi. Özellikle Süleymanpaşa sahilinde yoğunlaşan birikim, hem görsel kirliliğe yol açtı hem de kötü bir kokuya neden oldu. Kıyı şeridini kaplayan yosunlar, sahil boyunca belirgin bir tabaka oluşturdu.
Kızıl yosunların kıyılarda yoğunlaşmasının, rüzgar ve dalga etkisiyle daha da yayılabileceği düşünülüyor.

aw364080-01.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 24 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.