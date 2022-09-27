Marmara ve Ege Denizlerinden 12 Bin Metrekare Hayalet Ağ Çıkarıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında, 2021 yılında başlatılan çalışmalar, 2023 yılına kadar aralıksız devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve hayalet ağ olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlarla mücadele kapsamında bugüne kadar, Marmara ve Ege Denizi kıyılarından 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Ortalama 5 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen ağların yanı sıra denizlerden birçok plastik atık da temizlendi.

Balıkların ve yengeçlerin ölümüne yol açan, deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından olan hayalet ağların temizliğinin yanı sıra ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.