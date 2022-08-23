Marmara ve Ege İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.