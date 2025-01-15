Marmara'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Deniz Seferleri İptal Edildi

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"15 Ocak 2025 Çarşamba günü Narlı-Marmara hattındaki belirli seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal olmuştur. İptal edilen seferler arasında Narlı'dan saat 08.00, Marmara'dan ise saat 11.30 seferleri bulunmaktadır. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına sefer saatlerini takip etmeleri ve alternatif planlar yapmaları gerekmektedir."

Vira Haber