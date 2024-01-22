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Marmaris Açıklarında 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot arızalanınca sahil güvenlikten yardım istediler.

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Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayınca yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Vira Haber

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