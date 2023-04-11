Marmaris Açıklarında Lastik Bottaki 14 Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : düzensiz göçmen, Kurtarma, Marmaris, Sahil Güvenlik
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