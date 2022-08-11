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Marmaris Açıklarında Makine Arızası Yapan tekne KEGM Ekiplerince Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında Makine Arızası Yapan tekne KEGM Ekiplerince Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

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Selimiye Mahallesi açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki özel bir teknenin makineleri arızalandı.

Tekne kaptanının durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-2" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Tekne daha yedeklenip arızanın giderilmesi için Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

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