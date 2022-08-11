Marmaris Açıklarında Makine Arızası Yapan tekne KEGM Ekiplerince Kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
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Selimiye Mahallesi açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki özel bir teknenin makineleri arızalandı.
Tekne kaptanının durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-2" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Tekne daha yedeklenip arızanın giderilmesi için Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.
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Etiketler : marmaris, tekne, gemi, arıza, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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