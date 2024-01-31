Marmaris Orhaniye’de Deniz Koruyuculuğu Sistemi

Akdeniz Koruma Derneği, 2022 yılında Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, hayata geçirdiği ‘Denizel ve Kültürel Korumanın Bütünleştirilmesi Projesi’nde bugüne dek yaptığı çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerle paylaştı.

Toplantıda konuşan Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, Gökova Körfezi’nde 2012 yılından beri gerçekleştirdikleri başarılı izleme ve koruma çalışmalarını 2022 yılı itibariyle Datça-Bozburun’da da uygulamaya başladıklarını, bilimsel izleme ve tür koruma çalışmalarının yanı sıra Deniz Koruyuculuğu Sistemini Orhaniye’de başlattıklarını duyurdu. Gerçekleştirilen çalışmalara destekleri için kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Datça, sakin koyları, zengin bitki örtüsü, canlı çeşitliliği ve arkeolojik değerlerinden dolayı 22 Ekim 1990 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş ve koruma altına alınmış olsa da insan faaliyetleri ve özellikle turizm sezonunda yaşanan nüfus artışı, ilçenin doğası üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu açıklandı. 2022 yılında Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki biyoçeşitliliği korumak ve sağlıklı bir ekosistem için ‘Denizel ve Kültürel Korumanın Bütünleştirilmesi Projesi’ni hayata geçiren Akdeniz Koruma Derneği bölgede koruma çalışmaları başlattı.

Küçük ölçekli balıkçılar destekleniyor

Derneğin Datça Bozburun’daki çalışmaları hakkında verilen bilgide, “Derneğimiz tarafından 2022 yılında hayata geçirilen ‘Denizel ve Kültürel Korumanın Bütünleştirilmesi Projesinin başlangıcında önce bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek projenin paydaşı olmaya davet ettik. Bunun yanında geçimini denizden karşılayan küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi için balıkçılarla sık sık bir araya gelerek sorunlarına yönelik çözümler geliştirmeye çalıştık. İklim değişiminin deniz ekosistemleri üzerinde oluşturduğu baskıyı izlemek ve koruma çalışmaları için strateji oluşturmak için bilimsel çalışmalarını devam ettirirken, iklim değişimiyle denizlerde yaşanan deniz suyu sıcaklığını ve bölgenin balık biyokütlesini izleme çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgede uzman ekipleri ve yerel paydaşlarla ile su altı temizlik çalışması gerçekleştirerek deniz yaşamının atıklardan temizlenmesi için çalıştık. Kıyı ve su altı temizlik çalışmaları ile beraber mikroplastik çalışmaları da devam etmektedir. Mikroplastiklerin deniz suyu, sahil ve balık sindirim sistemlerindeki birikimi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Denizel atık çalışmalarına paralel olarak, Datça-Bozburun bölgesinde bulunun okullar ile beraber eğitim ve farkındalık çalışmaları da yapılmaktadır. Bunun yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Mavi-Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde çocuklarla temizlik etkinlikleri düzenleyerek, onların çevre koruma bilincinin artması için eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Dernek ayrıca kıyılarımızda görülen istilacı ve yabancı türlerin tanınması ve tüketilmesi için tadım etkinlikleri gerçekleştirdi. Tüm bu çalışmalarının yanı sıra nesli tehlike altında olan Akdeniz keşiş foku ve Deniz çayırları gibi türlerin izlenmesi ve korunması için çalışmalar yürüttük” denildi.

Deniz Koruyuculuğu sistemi

Akdeniz Koruma Derneği, deniz koruma alanlarının etkili korunmasına destek olmak için Türkiye’de ilk kez uygulanan Deniz Koruyuculuğu Sistemini Gökova Körfezi ve Fethiye-Göcek’ten sonra Datça-Bozburun bölgesinde yer alan Orhaniye’de de uygulamaya başladı. Bölgedeki balıkçılığa kapalı alanların yasa dışı avcılık, ağaca bağlama gibi deniz ekosistemine zarar veren faaliyetleri yetkililere bildiriyor.

Marmaris Orhaniye’deki özel bir marinada gerçekleşen toplantıya Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Datça ve Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Marmaris İlçe Turizm Müdürlüğü, Marmaris ve Datça Liman Başkanlığı, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris Deniz Ticaret Odası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Müze Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasından temsilciler katıldı.

Vira Haber