Marmarisli Gönüllülerden Koy Temizliği

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile Marmaris Çevre Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen çevre temizliği etkinliği 22 Haziran Pazar günü "İçmeler'in Koy ve Adalarını Temizliyoruz" sloganıyla başlatıldı. İçmeler Limanı'ndan iki adet tur teknesi ile çıkış yapan çevre etkinliğinde yaklaşık 75 gönüllü, teknelerle koylara ve çevredeki adalara ulaşarak doğaya bırakılan atıkları topladı.

Etkinliğe Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği olmak üzere birçok kurum destek verirken gönüllüler "en büyük destek çevreye çöp atmamaktır" mesajı verdi.



Yaklaşık 5 saat koylardaki çöpleri toplayan gönüllüler topladıkları onlarca çöp torbasını kıyıya getirerek belediyenin çöp aracına teslim etti.

Vira Haber