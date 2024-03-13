Marmaris’te 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 19’u Kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Tekne içerisindeki 2’si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris’te ikinci düzensiz göçmen olayında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Vira Haber