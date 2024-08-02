Marmaris’te 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başladı. Lastik bottan yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı.

Vira Haber