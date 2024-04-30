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Marmaris’te 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris’te 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun açık denizde motor arızası yapması sonrası yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

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Marmaris ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun açık denizde arızalanması sonrası yardım çağrısında bulunan düzensiz göç menlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Yapılan yardım çağrısın sonrası bölgeye gönderilen Türk Sahil Güvenlik botu lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.

Vira Haber 

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