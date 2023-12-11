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Marmaris’te 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris’te 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris ilçesi açıklarında denizden yasa dışı yollarla çıkış hazırlığında olan hareket halindeki lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Vira Haber

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