Marmaris’te 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış hazırlığında olan 37 düzensiz göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris ilçesi açıklarında denizden yasa dışı yollarla çıkış hazırlığında olan hareket halindeki lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Vira Haber
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Etiketler : Marmaris, Sahil Güvenlik, Muğla, Marmaris
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