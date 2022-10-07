Marmaris’te 800 Bin Litre Deniz Suyu Temizlendi

Gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için çalışan TURMEPA ile gerçekleştirilen çalışmada Yorglass’ın desteğiyle, Marmaris koylarındaki teknelerden 100 bin litre atık alımı gerçekleştirildi.

Cam Gibi Denizler projesi kapsamında DenizTemiz 4 isimli atık toplama teknesi, 1 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında 530 kişinin günlük ürettiği atık suya eş değer atık topladı. Marmaris Körfezi’nin maviliğini korumak için yapılan çalışma sayesinde toplam 800 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağlanırken Ekim ayının sonuna kadar devam edecek projede belirlenen hedefin üzerinde bir başarıya ulaşıldığı açıklandı.

Cam endüstrisinin güvenilir ve global tedarikçisi Yorglass, 48 yıldır olduğu gibi bugün de daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak denizin ekosistemdeki önemine dikkat çekmek için TURMEPA ile başlattığı iş birliğiyle Cam Gibi Denizler projesiyle fark yaratan şirket, Marmaris Körfezi’nin korunmasına destek oluyor. Proje çerçevesinde DenizTemiz 4 teknesi, tüm yaz Marmaris’te yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda 100 bin litre sıvı atık toplayarak 800 bin litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı. Böylece Ekim ayının sonunda tamamlanması amaçlanan proje için belirlenen hedefe daha kısa bir sürede ulaşıldı.

“ALINAN SONUÇLAR HEM DENİZLERİMİZ HEM DE GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Yaşadığımız gezegeni yuva, bu yuvayı korumayı ise küresel bir öncelik olarak kabul ettiklerini söyleyen Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Semavi Yorgancılar; “Dünyayı korumak için hem ulusal hem de uluslararası kurumlarla iş birliği yapmaktan ve önemli anlaşmalara imza atmaktan gurur duyuyoruz. Sektörümüzdeki tek Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak Birleşmiş Milletler 2022 Cam Yılı kapsamında Cam Gibi Denizler projesini DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile hayata geçirdik. Proje sonucunda aldığımız verilere göre TURMEPA’nın Marmaris Körfezi’nde hizmet veren DenizTemiz 4 atık toplama teknesi, Mayıs-Eylül 2022 yaz sezonunda Yorglass sponsorluğunda 100 bin litre sıvı atık topladı. Ekim sonuna kadar bu sayının 120 bine ulaşmasını öngörüyoruz. Şu ana kadar toplanan miktar ise ortalama olarak 530 kişinin günlük ürettiği atık suya eş değer. Başından bu yana büyük bir inançla yürüttüğümüz bu değerli proje kapsamında ulaştığımız sonuçlardan ve belirlediğimiz hedefin ötesine geçmekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

PROJE, YORGLASS’IN KAPSAYICI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAKIŞ AÇISINI TEMSİL EDİYOR

Yaşamın sürdürülebilirliği için camın önemine dikkat çeken Semavi Yorgancılar; “Deniz; nefestir, yaşamdır, tüm canlıların hayatını destekleyen en önemli ekosistemdir. Denizlerin kirlenmesine göz yummak ise geleceğin karanlığa gömülmesine izin vermektir. Biz cama hayat veren bir şirket olarak camın yaşamsal döngüdeki sonsuz yolculuğunu göstermek istedik. Her sektörün önemli girdileri arasında yer alan ve sonsuz geri dönüştürülebilir özelliğiyle ekosisteme fayda sunan camın değerini bir kez daha anlatmayı amaçladık. Yorglass'ın kapsayıcı sürdürülebilirlik bakış açısının bir ürünü olan Cam Gibi Denizler projesi ile bunu başardığımıza ve aldığımız sonuçlarla istediğimiz farkındalığı yaratacağımıza inanıyoruz. En önemlisi de herkesi denizlerimizi yani geleceğimizi korumaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DENİZ TURİZMİNİN ÇEVRESEL AYAK İZİNİ AZALTIYORUZ”

Yorglass ile Marmaris Körfezi’nin korunması için başlatılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise “Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu DenizTemiz Derneği/ TURMEPA olarak, 28 yıldır daha temiz denizler ve daha aydınlık bir gelecek için mücadele ediyoruz. Yorglass sponsorluğunda hizmet veren DenizTemiz 4 atık alım teknemizle Marmaris’te yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda mobil olarak binlerce litre sıvı atık topladık ve deniz turizminin çevresel ayak izini azaltmaya yardımcı olduk. Projemiz sonucunca 800 bin litre deniz suyunun temiz kalmasını sağlamaktan çok mutluyuz. Projemiz, ekim ayının sonuna kadar atık toplamaya devam edecek; bu sürede 100 bin litre atığın üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Bu nedenle Yorglass’ın Marmaris Körfezi’nin temiz kalması için verdiği destek sadece denizdeki değil, karadaki yaşamın devamı için de büyük önem taşıyor. TURMEPA’ya verdikleri bu değerli destek için Yorglass’a teşekkür ediyor ve iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.