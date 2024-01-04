Marmaris’te Sağanak Yağış Etkili Oluyor
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışlı hava etkisini sürdürürken, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
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Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısının ardından Marmaris’te yağışlı hava aralıklarla etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağışlara vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, ilçede şu ana kadar yağıştan kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirili. İlçedeki yağışların aralıklarla birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Marmaris, Sağanak, Yağış, Hava Durumu
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