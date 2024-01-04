Marmaris’te Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısının ardından Marmaris’te yağışlı hava aralıklarla etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağışlara vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, ilçede şu ana kadar yağıştan kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirili. İlçedeki yağışların aralıklarla birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Vira Haber