Marmaris'te teknede korkutan yangın!
Marmaris bir yatta öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda tüm yatı saran alevlere ekipler müdahale etti. Yatta bulunan üç kişi çevrede bulunan başka bir tekne tarafından kurtarıldı.
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki Keçi adası önünde bir yatta yangın çıktı. Yangına Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki Keçi adası önünde bir yatta yangın çıktı. 16 metrelik yatta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yatta bulunanlar denize atladı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki yat ve tekneler yaptı.
Denizdekiler yatlara alındı. Şu an hala devam eden yangına Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ediyor.
Vira Haber
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