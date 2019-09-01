Marmaris'te teknede korkutan yangın!

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki Keçi adası önünde bir yatta yangın çıktı. Yangına Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki Keçi adası önünde bir yatta yangın çıktı. 16 metrelik yatta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yatta bulunanlar denize atladı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki yat ve tekneler yaptı.

Denizdekiler yatlara alındı. Şu an hala devam eden yangına Sahil Güvenlik ekipleri müdahale ediyor.

Vira Haber