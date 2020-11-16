Mars Logistics’ten Yeni Bir Yatırım Daha

Mars Logistics, yeni yatırımıyla Gümrük Yönetmeliği’ne göre EK62 kapsamında olan, yapısında kimyasal özellikler bulunan, insanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli bulunan tehlikeli maddelerinin alınabildiği özel yangın ve korunma düzeneği kurulan Yanıcı Antrepo ile kozmetik, kimya, ilaç gibi sektörlere hizmet vermeyi planlıyor. Yatırıma ilişkin detayları aktaran Mars Logistics Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdürü Mithat Sahillioğlu, tehlikeli madde depolama işleminin oldukça hassas ve titizlik gerektiren bir hizmet olduğunun altını çizerek “ADR kapsamındaki yükler, yüksek donanıma sahip özel alanlarda, kimyasal maddenin yapısına bağlı olarak muhafaza edilmeli ve yanıcı antrepolarda depolanmalıdır.” dedi.

AMAÇ TAŞIMACILIĞA HIZ KAZANDIRMAK

Müşterilerin tek lokasyonda hem yanıcı özellik taşıyan yüklerini hem de bu riski taşımayan normal yüklerinin boşaltımını yapabileceklerini belirten Sahillioğlu, Hadımköy Lojistik Merkezine Yanıcı Antrepo ekleme nedenlerini ise şöyle açıkladı: “Yanıcı Antrepomuzu faaliyete geçirmemizdeki en büyük sebep müşterilerimize zaman kazandırmak istememiz. ADR kapsamında yüklerin yer aldığı ithalat araçları öncelikle Yanıcı Antrepolara gidip bu yükleri boşaltıyor, sonra antrepomuza gelip normal yükleri indiriyordu. Bu işlemler büyük bir zaman kaybına sebep oluyordu. Ayrıca yüklerin araçtan indirilip tekrar yüklenmesi sebebiyle hasar ve kayıp riski oluşabiliyordu. Bütün bu sorunların önüne geçmek için Hadımköy Lojistik Merkezine entegre ettiğimiz Yanıcı Antrepo sayesinde müşterilerimiz yüklerini daha hızlı bir şekilde boşaltabilecek, daha hızlı bir şekilde ithalatlarını yapabilecek ve tek firmadan hizmet alabilecekler.”

Mars Logistics, Muratbey Gümrüğü’ne bağlı Hadımköy Lojistik Merkezi Yanıcı Antreponun dışında yine Hadımköy Lojistik Merkezi bünyesinde Ambarlı Gümrüğü’ne bağlı yeni bir Yanıcı Antrepo ve Tuzla Lojistik Merkezi’nde Erenköy Gümrüğü’ne bağlı Yanıcı Antrepolarını açmayı planlıyor.

Vira Haber