Martı Marina’nın Öncülüğünde Orhaniye’de Kıyı ve Çevre Temizliği Yapıldı

Martı Marina çalışanları, İnci Narin İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenler ve Akdeniz Koruma Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma ile yaklaşık 2 kilometrelik bir alanda çevre ve kıyı temizliği yapıldı.

Türkiye’nin sürdürülebilir turizmdeki örnek markalarından Martı Hotels & Marinas, daha iyi bir gelecek hedefiyle çevre bilincini yükselten çalışmalara öncülük etmeye devam ediyor. Bünyesindeki tüm tesislerde çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı turizm vizyonu ile hareket eden Martı Hotels & Marinas, bu kez Ege’nin en gözde yat limanları arasında yer alan tesisi Martı Marina ile kıyı ve çevre temizliği yaptı.

Martı Marina’nın öncülük ettiği çalışma, İnci Narin İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenler ve Akdeniz Koruma Derneği’nin üyeleriyle Orhaniye’de gerçekleştirildi. Bölge halkından ve turistlerden takdir ve kimi zaman da destek alan çalışma kapsamında, katılımcılar doğa harikası Orhaniye’de yaklaşık 2 kilometrelik alanda çevre ve kıyı temizliği yaptı. Temizlik çalışmalarının sonucunda toplanan atık ve çöpler torbalara dolduruldu. Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu belirten katılımcılar, herkesi çevresine, doğasına ve dünyaya sahip çıkmaya çağırdı.

Vira Haber