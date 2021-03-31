Mavi Düşün Liseliler Arası Bilgi Yarışması Heyecanı Başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerinin, küresel iklim değişikliği, denizlerin önemi ve sıfır atık hakkında bilinç ve farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla 1 - 8 - 15 Nisan olmak üzere üç ayrı tarihte düzenlenerek her yarışmada ilk 3’e giren öğrenciler, sorulara verdikleri doğru cevaplar ve cevaplama süreleri ile ölçümlenerek derecelendirilecekler.

Kazananları sürpriz hediyeler bekliyor

Dereceye giren öğrencilere Ülker’in desteğiyle birincilik ödülü olarak; Teknoloji Paketi ve TURMEPA Sıfır Atık Mavi paketi; İkincilik ödülü olarak Deneysel Bilim Seti - Atölyesi ve TURMEPA Sıfır Atık Mavi Paketi ve Üçüncülük ödülü olarak da TURMEPA Sıfır Atık Mavi Kiti verilecek.

20’şer soru sorulacak

Yarışmada sorulacak sorular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü youtube kanalında yayınlanacak olan “Sıfır Atık”, “Küresel İklim Değişikliği” ve “Denizlerin Önemi” isimli eğitim videolarında yer alacak konulardan oluşacak. Öğrencilerin aynı zamanda genel kültür bilgilerine yönelik olan yarışmalar, 20’şer sorudan oluşup her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olacak.

Bilgi yarışmasına katılım http://ogm.eba.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarlarından giriş yaparak gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra soruları cevaplayabilecekler. Yarışma sonuçları, her yarışmanın yapıldığı günün akşamı saat 19.00’da ogm.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak.

Yarışma tarih ve saatleri:

1. Yarışma: 01.04.2021 saat 14.00

2. Yarışma: 08.04.2021 saat 14:00

3. Yarışma: 15.04.2021 saat 14:00

Vira Haber