Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü Yola Çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen törenle açılışı yapılan Mavi Nefes Eğitim Otobüsü’nde öğrenciler deniz kirliliğini önlemek üzere proje geliştirecekleri çeşitli atölyelere katılarak Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Tırı’nda eğlenceli ve öğretici etkinliklere katılacaklar.

Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü 3. yıl açılış törenine DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Balıkesir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın ve Balıkesir Üniversitesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Farizoğlu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, “Biz TURMEPA olarak Türkiye’nin her yerinde verdiğimiz eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizlerimizi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bugün sevgili çocukların katılımıyla üçüncü kez Mavi Nefes Eğitim Otobüsümüz faaliyetlerine başladı. İlk durağımız Balıkesir oldu, daha sonra Bandırma ve Yalova’da olacağız. Otobüste alanında kent merkezlerinde kurulacak alanlarda etkinlikler yapılacak. Otobüs içerisinde Sıfır Atık Mavi farkındalık çalışmaları kapsamında Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi gerçekleştireceğiz. Bu yıl çevrimiçi eğitimlerimiz de otobüsümüzün rotasını takip edecek. Üçüncü yılımızda 13 bini aşkın öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece projemiz kapsamında toplamda 7 ilimizde 60 bin öğrenciye ve 4 bin öğretmene ulaşmış olacağız.” diye belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Nefes Projesi’ne ve eğitim otobüsüne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, çocuklara seslendiği konuşmasında şunları dile getirdi: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman tüm imkanlarımızla çevre projelerinin yanında oluyoruz. Son yıllarda yaşadığımız müsilaj, seller gibi iklim olayları ve doğal afetler bu tür projelerin önemini daha da ortaya koyuyor. Bu nedenle bugün Sıfır Atık tırımızla Mavi Nefes Projesi’ne destek vermekten çok memnunuz. Çocuklarımızdan isteğimiz, hiç korkmadan ailelerinden başlayarak çevre duyarlılığı konusunda çevrelerindeki insanları doğayı ve denizleri korumaya teşvik etmeleridir.” diye konuştu.

Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü 7 ilde öğrencilerle buluşacak

Balıkesir’de gerçekleştirilen açılışın ardından binlerce ziyaretçiyle buluşması hedeflenen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü bir hafta süresince Salih Tozan Kültür Merkezi önünde öğrencileri ağırlayacak. Belirlenen rota kapsamında Marmara Bölgesi’nde Balıkesir, Bandırma ve Yalova’yı ziyaret edecek otobüste, öğrencilerin Sıfır Atık felsefesiyle Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesinde deniz eğitimlerini farklı disiplinler ve teknolojiyle birleştirmesi amaçlanıyor. Alanda kurulan çadırlarda TURMEPA ve Garanti BBVA Gönüllülerinin gerçekleştirdiği atölyelerde çocuklar iklim krizi ve denizlerin önemiyle ilgili eğitici oyunlar oynuyor. Otobüs içinde STEAM eğitimleri ise ERTEV desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Mavi Nefes Projesi 3 yıldır devam ediyor

Projenin ilk ayağı olan denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmek için çalışmalar da devam ediyor. Projenin deniz temizliği ayağında İstanbul Boğazı’nı temizleyen 2 adet deniz süpürgesi proje kapsamında yaklaşık 160 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı. Acil durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği yapmak üzere başka bölgelere de genişletilen proje ile Antalya Adrasan’da ve Van Gölü Bitlis’te de sıvı atık alım teknesi ve deniz süpürgelerimiz faaliyet gösteriyor.

Mavi Nefes Projesi’nin farkındalık eğitimi ayağında ise çevrimiçi eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarılıyor. 3 yıl devam etmesi öngörülen projenin sonunda eğitimlerle 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Vira Haber