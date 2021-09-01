‘Mavi Tur’la deniz sefası başladı

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dâiresi Başkanlığı marifetiyle tertip edilen ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferleri başladı. Kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlenen turlar çerçevesinde Mudanya sahilinden başlanarak Bursa’nın koyları ziyaret edilecek. Pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak olan seferler, hava durumu elverdiği müddetçe ekim sonuna kadar devam edecek.

Mudanya iskelesinde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Turlara katılanların keyifli bir gün geçirmesini dileyen Alinur Aktaş, her şehrin kendine has bir özelliği olduğunu, Bursa’da ise birçok hususiyetin bir araya geldiğini söyledi. Doğa, deniz, tarım, turizm, kaplıca gibi birçok konuda eşsiz bir şehir olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Bilhassa deniz özelliğimiz tartışılmaz bir gerçek. Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerimizde Marmara Denizi’ne sahilimiz yaklaşık 125 kilometre civarında. Şehir içindeki yoğun iş hayatından dolayı yıl içerisinde denizi belki görmeyen veya göremeyen birçok insan var. Bunu gözeterek meşhur ‘Mavi Tur’larımızı tekrar başlattık. Bu organizasyonu hanımefendilere yönelik yapıyoruz. Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Hanımlar Lokali ile irtibatlı olarak projeyi başlattık. Mahalle muhtarlarımızla işbirliği içinde gerçekleştireceğiz. Hava durumu elverdiği sürece Ekim sonuna kadar Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri seferlerimiz olacak. İnşallah gönlünüzce eğlenirsiniz” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Aktaş ve tura katılan çocuklar tarafından açılış pastası kesildi. Daha sonra Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, Körfez turunun bu sezonki ilk sakinlerini el sallayarak uğurladı.

Vira Haber