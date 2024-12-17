Mavi Vatan İçin 20 Yeni Gemi Adamı Göreve Hazır

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayan 20 gemi adamı, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen yoğun ve zorlu bir eğitimle Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği’nde görev yapmaya hazır hale getirildi.

Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, denizlerin Türkiye için stratejik önemine dikkat çekerek, mavi vatanın korunmasının millet için tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Arıbaş, "Gelişen dünya düzeninde, denizler sadece ticaretin değil, aynı zamanda güvenliğin de kritik bir unsuru haline geldi. Türk Emniyet Teşkilatı olarak karada olduğu gibi denizlerde de güçlü bir şekilde varlık göstermeye devam ediyoruz. Bugün sertifika alan arkadaşlarımız, mavi vatanımızı koruma noktasında önemli birer nefer olacaktır" dedi.

Kursiyerlerin azmini ve kararlılığını takdir eden Arıbaş, “Bu sertifikalar, Türk milletine ve mavi vatanımıza olan sadakatinizin bir nişanesidir. Sizler, denizlerdeki huzurun ve güvenliğin teminatı olacaksınız. Mavi vatan sadece bir coğrafi kavram değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesidir” diye konuştu.



Vira Haber