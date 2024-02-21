Mavi Vatan Türk Bayrağı çekti
Emiroğlu Denizcilik'in dökme yük gemisi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildi.
A+A-
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Emiroğlu Denizcilik, 32561 DWT kapasiteli 177 metre boyundaki MAVİ VATAN isimli dökme yük gemisini Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydederek Türk bayrağı çekti. Hayırlı olsun” denildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler : Mavi Vatan Gemisi, Yük Gemisi, Denizcilik Genel Müdürlüğü
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.