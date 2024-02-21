İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Mavi Vatan Türk Bayrağı çekti
Mavi Vatan Türk Bayrağı çekti

Mavi Vatan Türk Bayrağı çekti

Emiroğlu Denizcilik'in dökme yük gemisi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildi.

A+A-

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Emiroğlu Denizcilik, 32561 DWT kapasiteli 177 metre boyundaki MAVİ VATAN isimli dökme yük gemisini Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydederek Türk bayrağı çekti. Hayırlı olsun” denildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.