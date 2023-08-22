“Mavi Vatan’daki Deniz Turizmi İşletmeleri, Cari Açığın Kapanmasında Önemli Paya Sahip”

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, 43 adet yat limanı, 34 adet yat yanaşma yeri, 18 adet barınak ve 17 adet yat çekek yeri ile 3 adet kruvaziyer limanı, tarihi doğal ve kültürel varlıkları ile Avrupa ve Asya kıtaları arasında en yüksek ziyaret potansiyeline sahip ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkenin sunduğu çeşitli deniz rotaları, yat turistlerinin her zevke ve bütçeye uygun deneyimler yaşamasını sağlıyor.

Türkiye’deki marina sektörünü ve marinaların turizme olacak katkılarını değerlendiren Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem, şunları dile getirdi: “Günümüzde marinalar, hava veya kara yollarına alternatif olarak turistlerin ülkelere giriş kapıları olarak bilinir. Türkiye olarak sahip olduğumuz sahil şeridi ve sahip olduğumuz marina tesis kalite ve standartları itibarıyla deniz turizmi konusunda son derece nitelikli bir ülkeyiz. Marinalar, güvenli ve konforlu bir liman olmalarının yanı sıra, yatçıların hizmet aldıkları, huzur buldukları, içinde bulunmaktan keyif aldıkları turizm tesisleridir. Bu hizmetler arasında yakıt ikmali, yiyecek-içecek, tekne bakım ve onarımı, çamaşırhane ve kuru temizleme, yat kiralama, denizcilik eğitimleri ve sair genel hizmetler yer almaktadır. Bilindiği üzere Türk marinacılık sektörü dünya denizcilik piyasasında önemli bir yer edinmiş ve küresel ölçekte rekabetçi bir aktör haline gelmiştir. Ülkemizin, uluslararası alanda marina pazarından hak ettiği payı alabilmesi için hem rekabetçi hem de hizmet kalitesini simgeleyen bir fiyat politikasına sahip olması gerekiyor. Uluslararası standartlarda hizmet veren marinalara sahip ülkemizin döviz kazancına önemli ölçüde katkı sağlayan deniz turizmi işletmelerinin dünya marinaların fiyatlarının gerisinde kalmaması büyük önem taşımaktadır ” dedi.

"Dünya Yat Turizmi Haritasında Türkiye: Yükselen Bir Yıldız"

Turizmin kalbinin attığı İstanbul’daki marinaların ilk 5 çıpalısı olan Ataköy Marina ve Türkiye’nin en büyük kapasiteye sahip megayat limanıyla hizmet sunduklarını belirten Genel Müdür Artun Ertem hedeflerinin İstanbul gibi marka bir şehirle bütünleşen marinalarının dünya süperyat pazarından hak ettiği payı alması olduğunu dile getirdi. Artun Ertem sözlerine şöyle devam etti: TÜİK 2023 yılı ikinci çeyrek verilerine göre 13 milyar dolara yaklaşan turizm gelirlerine ulaşıldığı dikkate alındığında, bu toplam gelirde önemli paya sahip bulunan deniz turizmi faaliyetlerinin ülkemizin cari açığının kapanmasında önemli bir rol üstlendiği bir gerçektir. Biz de Ataköy’deki marinalarımızla ülkemizdeki cari açığın kapanmasına önemli oranda katkı sağladığımızı düşünüyoruz”

"Sürdürülebilir Yat Turizmi” uygulamaları çerçevesinde Türkiye yat turizminde çevre dostu uygulamalar ve deniz ekosistemlerinin korunması konusunda örnek teşkil eden çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Artun Ertem, diğer yat turizmi destinasyonlarına kıyasla, Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve gelişim odaklı yaklaşımının, deniz ve çevre dostu yatçıların ilgisini çektiğini, tesislerine olan talebin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

Vira Haber