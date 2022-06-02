'Mavi Vatanın' Güvenliği Milli Teknolojilerle Artacak

ARMELSAN Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, düzenlediği basın toplantısında, 10 yıl önce kurulan şirketin su altı akustik sistemler alanındaki dışa bağımlılığı sonlandırmak amacıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Şirket cirosunun yaklaşık yüzde 30'unu Ar-Ge'ye ayırdıklarını ifade eden Bakım, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 10'dan fazla proje yürüttüklerini, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına su altı robotlarıyla sondaj faaliyetlerinde destek verdiklerini belirtti.

Kaşif su altı robotlarının ikisinin Karadeniz'de görev yaptığını anlatan Bakım, ilk aracın yaklaşık 10 bin, ikinci aracın 5 bin saattir operasyonel olduğu bilgisini verdi. Bakım, üçüncü Kaşif aracının 1-2 ay içinde göreve başlayacağını bildirdi.

Dalgıç tespit sonarı Aras 2023'ün LHD, Barbaros sınıfı fırkateynler, MİLGEM İ sınıfı fırkateynde görev yapacağı bilgisini veren Bakım, "Ülkemizde ilk defa bir insansız su üstü aracında kullanılacak dalgıç tespit sonarı da üretim aşamasında, yıl sonu itibarıyla demosunu gösteriyor olacağız. Muhtemelen ilk ihracatımızı da bu yıl içerisinde Aras 2023'le yapıyor olacağız. Muhtemelen DİMDEG'de bir adet sistem ekleniyor olacak. MİLGEM 6,7 ve 8 ile ilave opsiyonel 4 platform için sistemler tedarik ediyor olacağız. Bazı kritik tesisler için önümüzdeki aylarda kontrat beklentimiz yüksek. Muhtemelen Akkuyu Nükleer Santrali'nin su altından korunmasını Aras 2023 sonarıyla yapıyor olacağız. Yerlilik oranı yüzde 95 civarında." dedi.

Denizaltı savunma harbi sonarı Melis 2071 için Barbaros sınıfı fırkateynler ve MİLGEM İ sınıfı 5'inci gemi için sözleşme imzaladıklarını ifade eden Bakım, bu yıl ilk deniz kabul testlerini yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Hava savunma muhribi TF-2000 için ASELSAN ile sonar suite geliştirdiklerini dile getiren Bakım, "Mayın avlama sonarı Nusrat 1915'i yakın zamanda mayın avlama gemilerimizden birine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabilirsek Deniz Kuvvetlerimizin elindeki gemileri değerlendirerek ömürlerini 10 yıl uzatabileceğimizi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Bakım, helikopter daldırma sonarı Orkun 2053'ün tasarımının tamamlandığını, üretiminin devam ettiğini ve yaz aylarının sonunda entegrasyona başlayacaklarını bildirdi.

Can Emre Bakım, yıl sonuna kadar bir insansız deniz aracına dalgıç tespit sonarı yanında helikopter daldırma sonarlarını da entegre etmeyi planladıklarını dile getirdi.

ARMELSAN Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş da "mavi vatanı" su altından korumak, mavi mirasa sahip çıkmak için yerli ve milli teknolojileri ülkenin insan kaynağıyla geçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.