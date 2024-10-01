Maximiles Black The Bodrum Cup, 36’ncı Yılında "Kazanmaya Yelken Aç" Temasıyla Başlıyor

Bu yıl 36. kez düzenlenecek olan yelken festivali, 21-26 Ekim arasında Bodrum'un benzersiz sularında yapılacak.

1989’dan bu yana her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen The Bodrum Cup, 36’ncı yılında, Türkiye İş Bankası’nın kart markası Maximiles Black’in isim sponsorluğunda Bodrum’da denizcilik ve yelken tutkunlarını buluşturacak.

Maximiles Black The Bodrum Cup’ın detayları, 30 Eylül Pazartesi günü Feriye’de, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Yarış Komitesi Başkanı Hasan Subaşıoğlu, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muttaş Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden, OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın ve Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan katılımıyla düzenlenen lansman etkinliğiyle paylaşıldı. Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum da etkinlik için Bodrum’dan getirilerek Feriye’nin rıhtımına demirledi.

“Kazanmaya Yelken Aç" temasıyla düzenlenecek yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, Bodrum’dan başlayarak Karaada, Çökertme, Kissebükü’ne uzanacak ve Bodrum’da tamamlanacak. Bu yıl hem uzun yıllardır yarışan tecrübeli ekipleri hem de yeni katılımcıları sürpriz bir yarış etabı bekliyor. İlk kez yapılacak etapta tüm tekneler kategorilerden bağımsız olarak birbirlerini geçmek ve Karaada’nın çevresini en hızlı şekilde dönen ekip olmak için de yarışacak.

Dünya çapında yelken tutkunlarını Bodrum’u keşfetmek ve yarışlara katılmak için bir araya getiren Maximiles Black The Bodrum Cup’a bu yıl 200’den fazla tekne, 2 binden fazla denizci ve 15 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da The Bodrum Cup’ın isim sponsorluğunu üstlenmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Bodrum'un eşsiz sularında yapılacak yarışların önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecan ve coşkuya sahne olacağını belirtti. İş Bankası’nın kurulduğundan bu yana spor, eğitim, kültür-sanat ve bilim alanlarında da sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Lüle, “Spor, kazandırdığı sosyal bütünleşme duygusu ve disiplin ile hem bireysel hem de toplumsal sağlığa ve gelişmeye önemli katkı sağlıyor. Sporun ekonomideki pozitif etkilerini de dikkate aldığımızda yarattığı değerlerin spor etkinlikleriyle pekiştiğine inanıyor, spora verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. 36. Maximiles Black The Bodrum Cup’a katılacak tüm yelken tutkunlarına başarılar diliyor, organizasyon komitesine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Eminim ki bu yılki yarış da hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anılarla dopdolu geçecek” diye konuştu.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da 36. kez düzenlenecek olan Maximiles Black The Bodrum Cup'ın Bodrum’un tanıtımına ve bölge için yarattığı ekonomiye dikkat çekti. Her yıl ekim ayının üçüncü haftasında, ülkenin farklı sektörlerinden önde gelen firmaların Bodrum’daki yarış için bir araya geldiğini ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’u tanıtmada büyük rolleri olduğunu belirten Uysal, geçtiğimiz yıl yapılan Cumhuriyetin 100. Yılı Anma Yolculuğu’nda Selanik'ten İstanbul Boğazı’na uzanan eşsiz seyri hatırlatarak, bu yıl tüm katılımcıları Bodrum'a beklediklerini söyledi. Sponsor desteğinin bir organizasyonun sürdürülebilir olması için ne denli kritik olduğunu vurgulayan Uysal, tüm sponsorlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise organizasyonun 36. yılında değerli sponsorlarla bir araya gelmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Lansman için Bodrum’dan gelen ve Feriye’nin rıhtımında demirli bulunan Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum’un önemine işaret eden Aras, STS Bodrum’un, The Bodrum Cup ile birlikte doğan en önemli projelerden biri olduğunu vurguladı. Aras, her yıl Bodrum'un büyüleyici mavi koylarında düzenlenen yarışların ve denizciliğin sağladığı büyük faydalara değinerek, tüm katılımcıları Bodrum’a davet etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 36. kez gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup’ın sadece Bodrum’un değil, Türkiye’nin de bir markası olarak gurur duyulan bir yarışma olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Bodrum’un mavi sularında gerçekleşecek olan ve 36 yıldır düzenlenerek uzun solukluluğuyla hafızalarımızda yer eden Maximiles Black The Bodrum Cup’ın bu sene de Bodrum'u ve Akdeniz'i güçlendirmeye devam etmesinden mutluluk duyuyoruz. Her yıl ekim ayında binlerce denizci ve yelken tutkununu bir araya getiren, genç neslin yelken sporu ile tanışmasını sağlayan, koyların ve denizlerin korunmasında farkındalık yaratan bu organizasyona emek veren herkese sonsuz teşekkürler. 36. kez yelkenlerini ‘dostluk’ rüzgârıyla dolduracak olan Maximiles Black The Bodrum Cup’ta Bodrum Belediyesi olarak her zaman yer almaya devam edeceğiz.”

Muttaş Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden de The Bodrum Cup’ın bir yelken yarışı olmanın ötesine geçerek denizcilik kültürünü yaşatan, turizme büyük katkılar sunan ve Bodrum’un uluslararası alanda tanıtımına hizmet eden özel bir etkinlik haline geldiğini belirterek, “Bölgemiz için böyle bir organizasyonun ev sahipliğini yapmak gurur verici. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak denizcilik kültürünü desteklemek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Bu tür organizasyonlar hem denizciliğin değerini hem de çevremizi korumanın önemini daha geniş kitlelere anlatıyor. Biz de bu yolda her zaman yanlarında olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın, Türkiye’nin en sevilen akaryakıt şirketi, bu yıl itibarıyla üst üste 8. kez lovemark seçilen Opet’in, her yıl binlerce denizci ve deniz tutkununu bir araya getiren Maximiles Black The Bodrum Cup’ı 6 yıldır desteklemekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Türkiye kıyılarında yapılan en büyük deniz buluşması olan Maximiles Black The Bodrum Cup, denizlerin korunması ve sürdürülebilirliğine sağladığı katkı, yıllardır süregelen başarısı sayesinde uluslararası bir yat yarışı haline gelmesiyle ülkemiz kıyılarını tanıtmada üstlendiği rol ve bölge ekonomisini canlandırarak yerel turizme verdiği destekle hepimizin takdirini kazanan bir organizasyon. Uzun yıllardır istikrar ve itinayla sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı görev bilmiş bir şirket olarak bu yıl da Maximiles Black The Bodrum Cup ile beraberiz. Tıpkı Bodrum’da deniz turizminin markalaştığı gibi ülkemizin güzelliklerini, güçlü yönlerini tanıtacak bu tip organizasyonların da artarak çoğalmasını içtenlikle diliyoruz” dedi.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, “Şirket olarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya ve bu kapsamda spor faaliyetlerini de desteklemeye devam ediyoruz. Maximiles Black The Bodrum Cup da bu organizasyonlar arasında bizim için çok kıymetli bir yerde duruyor. Çünkü dijitalleşme ve inovasyon konusundaki öncülüğümüzü, deniz tutkunlarının bir araya geldiği, heyecan dolu yarışlara sahne olan bu etkinlikle engin maviliklere taşıyoruz. Ayrıca The Bodrum Cup ile uzun soluklu beraberliğimiz Anadolu Sigorta’nın mavi ekonomi ve sürdürülebilirlik konusundaki hedefleriyle de birebir örtüşüyor. Yıllardır koyların ve denizlerin korunması için farkındalık yaratan, bölgedeki mavi ekonominin gücünü gösteren bir organizasyon olan Maximiles Black The Bodrum Cup’ta yer almak bizim için gurur verici” dedi.

Maximiles Black The Bodrum Cup’ın 36. Yıl Yarış Rotası:

22 Ekim Salı

Maximiles Black Bodrum-Bodrum Etabı

23 Ekim Çarşamba

Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı

24 Ekim Perşembe

Metro Bodrum-Çökertme Etabı

25 Ekim Cuma

Opet Çökertme-Kissebükü Etabı

26 Ekim Cumartesi

Anadolu Sigorta Kissebükü-Bodrum Etabı

Maximiles Black The Bodrum Cup’a bu yıl isim sponsoru Türkiye İş Bankası’nın kart markası Maximiles Black; ana sponsor Opet; platin sponsorlar Amerikan Hastanesi, Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels Istanbul, Metro Türkiye; gold sponsorlar Ağanlar, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, İş Yatırım, Radisson Collection Bodrum, Setur Marinas katkı sunuyor. Arvento Mobile Systems, goturkiye.com, Haute Boards’ın sponsorları arasında bulunduğu festivale T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, T.C. Muğla Büyükşehir MUTTAŞ, T.C. Bodrum Kaymakamlığı, T.C. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye A.Ş, T.C. Milas Kaymakamlığı, T.C. Milas Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Era Bodrum Sailing Club, TYBA Yachting ve Türkiye Yelken Federasyonu resmi sponsor olarak destek veriyor.

Vira Haber