MED EU MODEX 2023 Tatbikatı Çanakkale'de Yapılacak

Olası afet ve acil durumlarda Türkiye'ye gelecek arama kurtarma ve tıbbi yardım ekiplerinin ülkeye giriş prosedürleri, ulaşım imkanları, zaman ölçümü, acil durumlarda ortak müdahale prosedürleri, iletişim ve bilgi sistemlerinin kullanımı, kendi kendine yeterlilik ve birlikte çalışabilme kabiliyetleri, koordinasyon, eğitim, deneyim kazanımı gibi amaçlarla düzenlenen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı'nda deprem senaryosu canlandırılacak.

Olası bir deprem durumunda karşılaşılabilecek 50'den fazla tıbbi ihtiyaç gerektiren olayın senaryosu, Sağlık Bakanlığının birçok ilden görevlendirdiği 500'den fazla personel ve diğer paydaş kurumların personelleri ile kentin birçok noktasında uygulanacak.

Tıbbi müdahale ve tahliyenin yanı sıra sürveyans, sağlık taraması, aşılama gibi halk sağlığı çalışmalarının da planlandığı 5 gün devam edecek tatbikata, birçok ülke de yer alacak.

Çanakkale'de 1000'in üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatta, birçok alanda afetzede yaralıların, ilk müdahalelerinin ardından merkez ilçede 3 noktada kurulan 3 EMT-1 ve 1 EMT-2 sahra hastanelerine hava, kara ve deniz araçları kullanılarak nakli sağlanacak.

- Tatbikata 1000'in üzerinde kişi yer alacak

Çanakkale Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk, tatbikata ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatbikatın Çanakkale'de gerçekleştirilecek olmasından duydukları heyecanı dile getirdi.

Tatbikatta Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek isteklerini anlatan Baştürk, "Bu tatbikat organizasyonundan önce aylar süren çalışmalarımız ve haftalardır da hem Bakanlığımızın UMKE ve AFAD personelleri, tüm paydaş kurumlarımız, ilimizde valiliğimiz ve globalde de Bakanlığımız ve AFAD başkanlığımız uhdesinde çalışmalarımız devam ediyor. Paydaş kurumlarımız ellerinden gelen desteği verdiler. Saha ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

Baştürk, 18-22 Eylül'de 60'ın üzerinde enjeksiyon, 500'ün üzerinde profesyonel personel ve 1000'in üzerinde kişiyle Çanakkale'yi ve Türkiye'yi temsil etmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Tatbikatta makyaj ekibinin de yer alacağını, kullanılacak tüm cihazların gerçek olacağını ifade eden Baştürk, ekiplerin karşılaşılacakları olaylardan haberdar olmayacağını söyledi.

Organizasyonun Avrupa Birliği ile ortak yapıldığını aktaran Baştürk, "Amaç en başta böyle felaketler yaşandığı zaman Avrupa Birliği ülkeleri hatta dünyanın tüm ülkelerinin organizasyonunu kalıcı hale getirebilmek, tanışıklığı artırmak ve varsa eksikleri gidermek. Avrupa Birliğinden de hem aktif katılım hem de gözlemci olarak maksimum düzeyde katılım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baştürk, tatbikatın arama kurtarma temelli değil, medikal ağırlıklı olacağının altını çizerek, vatandaşlar afet ya da enkazdan kurtulduktan sonraki süreci takip edeceklerini ve bunun halk sağlığı ayağını, iş kazalarını, sevkleri, transferleri senaryolarla oynayacaklarını aktardı.

AFAD Çanakkale İl Müdürü İbrahim Tarı da bu tatbikatın uluslararası bir tatbikat olacağını, ülkenin ve şehrin tüm imkanlarının bu tatbikatın içinde yer alacağını söyledi.

Bu tatbikatın Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde arama kurtarma ve medikal kurtarma olarak iki farklı şekilde yapıldığını aktaran Tarı, "Bir deprem senaryosu olduğu için birçok arama kurtarma faaliyeti var. Açıkta kalanlar var. Onların da barınmaları, tahliyeleri afet müdahale planının Çanakkale planı özelinde uygulanacak. Hazırlıklarımızı test edeceğiz, misafirlerimizin işbirliklerini gözlemleyeceğiz. İhtiyaçları belirleyip sonraki tatbikatlara ve felaketlere ona göre hazırlanacağız." dedi.

Vira Haber