MED Marine'den sel felaketinin yaşandığı Sinop'a destek

Şiddetli yağışların ardından Sinop'ta yaşanan sel felaketinde yaralar sarılmaya devam ediyor. 2 kişinin yaşamını yitirdiği selin ardından birçok sivil toplum kuruluşu ve firma vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.

Denizcilik sektörünün kılavuzluk ve römorkör hizmetleri alanında önemli firmalarından Med Marine, Samsun Liman Başkanlığı’nın organizasyonuyla, Sinop’ta yaşanan sel felaketi ile oluşan yaraları sarmak ve afetten etkilenen vatandaşlara destek olabilmek için afet bölgesine MED XXV römorkörünü gönderdi.

Firma, bölge halkına destek olmak amacıyla MED XXV römorkörü ile kumanya ve erzak yardımı götürerek vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için çalışıyor.

Vira Haber