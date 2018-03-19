"Med Surveyor" 10'uncu parselde araştırmaya başlıyor

Exxon Mobil için çevresel ve arkeolojik araştırmalar yapmak üzere bölgeye gelen iki gemiden biri olan “Med Surveyor” 10’uncu parsele ulaştı.

Limasol Limanı’ndan ayrılan gemi gemisi gece yarısı, Rum Yönetimi’nin tek yanlı MEB ilan ettiği bölgedeki 10’uncu parselde, Limasol’un 90 deniz mili güneybatısında bulunuyor.

Quatar Petroleum ile birlikte önümüzdeki sonbaharda 10’uncu parselde sondaj yapması beklenen Exxon Mobil için araştırma yapacak ikinci gemi Ocean Investigator ise halen Limasol Limanı’nda bekliyor.

Vira Haber