Medlog Filosuna Türk Bayraklı En Büyük Gemiyi Ekledi

Medlog Gemicilik, Türk Bayraklı gemileri ve bu gemilerdeki Türk denizcileri ile büyümeye devam ediyor. 2015 yılında MSC Türkiye’nin gemi işletmecisi olarak kurduğu Medlog Gemicilik, dünyadaki ekonomik krize rağmen yatırımlarına devam ederek filosuna bir konteyner gemisi daha ekledi.

Liberya bayraklı MSC ANAHITA konteyner gemisi, Medlog Gemicilik tarafından satın alınarak devir teslim yapıldıktan sonra Türk Bayrağı çekildi ve MED AYDIN ismini aldı. 1997’de Güney Kore’de inşa edilen, 195,6 m boyuna ve 32,2 m genişliğe sahip gemi 2.908 TEU ve 34.907 ton taşıma kapasitesine sahip. MED AYDIN, taşıyabildiği konteyner kapasitesi bakımından Türk bayraklı en büyük konteyner gemisi oldu.

Medlog Gemicilik, tüm gemilerinde olduğu gibi MED AYDIN gemisini de tamamı Türk personel ile donatarak İzmir – Tekirdağ arası kabotaj seferleri ile işletmeyi planlıyor.

Medlog Gemicilik, zorlu geçen 2020 yılında gerçekleştirdiği 258 liman uğrağı ve yaklaşık 150.000 TEU kabotaj taşımasıyla MSC müşterisine hem ihracat, hem de ithalat ayağında uluslararası rekabette yenilikçi çözümler sundu. Doğal taştan, otomotive, gıdadan mobilyaya kadar birçok ürün grubundaki yük geçtiğimiz yıl hızlı transit sürelerle ve güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştı.

Medlog Gemicilik ile taşınan yükler, MSC’nin 21 farklı servisinin uğrak yaptığı Tekirdağ Asyaport Limanı’ndan aktarılarak dünyadaki 500’den fazla limana ulaşıyor. Bu gemilerle MSC’nin Türkiye’deki ana transit limanı olan Asyaport’a uğrak yapan Oscar sınıfı dünyanın en büyük gemilerine feeder servisi verilirken aynı zamanda Türk Bayrağı yatırımı sayesinde Türkiye limanları arasında boş konteyner taşıması yaparak doğru zamanda doğru yerde ekipman tedariki gerçekleştirilecek.

Daha önce Yunanistan’ın Pire Limanı’na yönlendirilen ana gemilerin yüklerini Asyaport’a taşıyarak Türk ithalat ve ihracatçısını uluslararası rekabette bir adım öne çıkaran Medlog Gemicilik, bununla da yetinmeyip ülkemizin istihdamına 120’den fazla Türk denizcisini bünyesinde bulundurarak katkı sağlıyor.

Müşterilerine sunduğu kapıdan kapıya hizmetin kalitesini artırma ve Türkiye limanlarında konteynerin ulaşamadığı noktalara konteyner ulaştırma hedefiyle yola çıkan Medlog Gemicilik ile yükler daha hızlı taşınırken; gemilerin soğutuculu konteynerleri taşıma özellikleri sayesinde yaş meyve-sebze, narenciye ve ilaç gibi yükler de bozulmadan varış noktasına teslim ediliyor.

Medlog Gemicilik 6 gemi ve toplamda 9.445 TEU taşıma kapasitesi ile Türk denizciliğine desteğini sürdürürken, ülkemizin kapasiteden bağımsız her limanına hizmet götürebilmek hedefiyle yoluna devam edecek.

Türkiye’nin en büyük konteyner gemisi Med Aydın

195 metre boyunda 2908 TEU kapasiteli geminin Bayrak ve İsim değişiklik töreni Tekirdağ Asyaport Limanında gerçekleştirildi. Filosunda Türk Bayraklı 5 konteyner gemisi bulunan Medlog Gemicilik, 2908 TEU kapasiteli 6. Gemisi MED AYDIN’ı filosuna katarak 9445 TEU kapasiteye ulaştı.

Medlog şirketine ait bütün gemiler gibi MED AYDIN’da Tekirdağ Limanına kayıtlıdır. MED AYDIN, Türkiye’nin en büyük Transit konteyner Limanı Asyaport’a Ege Bölgesi ihracatçılarının İzmir çıkışlı yüklerini daha hızlı ulaştırarak onlara dünya pazarlarında rekabetçi avantajlar sağlayacak. 2020 yılında 150.000 TEU kabotaj taşıması yapan Medlog Gemicilik bünyesinde 120’den fazla Türk denizcisi çalışmaktadır.

Hedef 300 Metre 5000 TEU

Medlog Gemicilik yetkililerinden alınan bilgilere göre, Asyaport Limanındaki genişletme çalışmaları bittikten sonra filo kapasitesinin artışı söz konusu olacak. Buradaki büyük hedef 300 metre uzunluğunda 5000 TEU kapasiteli bir gemiyi Türk Bayrağına kazandırmak.

Vira Haber