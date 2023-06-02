Medlog Gemicilik 8. Gemisi Med Urla’yi Filosuna Ekledi

Mediterranean Shipping Company Türkiye (MSC); “gemi işletmecisi” olarak Şubat 2015’te kurduğu Medlog Gemicilik ve Ticaret A.Ş. yatırımlarına devam ederek filosuna bir konteyner gemisi daha ekledi.

Liberya bayraklı MSC MARITINA F konteyner gemisi, Medlog Gemicilik tarafından satın alınarak devir teslim yapıldıktan sonra Türk Bayrağı çekildi ve MED URLA ismini aldı. Medlog şirketine ait bütün gemiler gibi Tekirdağ Limanına kayıtlı olan MED URLA, 1997’de Çin’de inşa edildi. 131 m boyuna ve 23 m genişliğe sahip gemi 847 TEU kapasitesine sahip.

Medlog Gemicilik, 2022 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 141.000 TEU kabotaj taşımasıyla MSC müşterisine hem ihracat, hem de ithalat ayağında uluslararası rekabette yenilikçi çözümler sundu.

Medlog Gemicilik ile taşınan yükler, MSC’nin 20 farklı servisinin uğrak yaptığı Tekirdağ Asyaport Limanı’ndan aktarılarak dünyadaki 500’den fazla limana ulaşıyor. Bu gemilerle MSC’nin Türkiye’deki ana transit limanı olan Asyaport’a uğrak yapan Oscar ve Gülsün sınıfı dünyanın en büyük gemilerine feeder servisi verilirken aynı zamanda Türk Bayrağı yatırımı sayesinde Türkiye limanları arasında boş konteyner taşıması yaparak doğru zamanda doğru yerde ekipman tedariki gerçekleştirilecek.

Müşterilerine sunduğu kapıdan kapıya hizmetin kalitesini artırma ve Türkiye limanlarında konteynerin ulaşamadığı noktalara konteyner ulaştırma hedefiyle yola çıkan Medlog Gemicilik ile yükler daha hızlı taşınırken; gemilerin soğutuculu konteynerleri taşıma özellikleri sayesinde yaş meyve-sebze, narenciye ve ilaç gibi yükler de bozulmadan varış noktasına teslim ediliyor.

Medlog Gemicilik; 150’den fazla Türk denizcisini bünyesinde bulundurarak, 8 gemi ve toplamda 12.353 TEU taşıma kapasitesi ile Türk denizciliğine desteğini sürdürürken, ülkemizin her limanına hizmet götürebilmek hedefiyle yoluna devam edecek.

Büyümesini sürdürmeye devam edecek olan Medlog Gemicilik, önümüzdeki ay bünyesine katacağı ikinci gemi olan MED İZMİR’i teslim almak için gün sayıyor. MED İZMİR ile Medlog Gemicilik, toplamda 9 Türk bayraklı konteyner gemisi ile dünya denizlerinde hizmet verecek.

Vira Haber