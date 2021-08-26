Medlog Lojistik, Filosuna Eklediği Özvarlık Lowbed Dorselerle Ağır Yük Taşımacılığı Gerçekleştiriyor

2020 yılında proje yük taşımaları gerçekleştiren Medlog Lojistik araç filosuna kattığı özmal lowbed dorselerle proje yüklerini tek elden yürütüyor.

Yaptığı yatırımlar ile son iki yılda demiryollarında birçok ilki gerçekleştiren MEDLOG Lojistik, karayolu yatırımlarında da hız kesmiyor. MEDLOG Lojistik artan taleplere uygun olarak gabari dışı yükler için lowbed dorse yatırımı yaparak proje yüklerini özvarlık dorselerle taşımaya başladı.

Teslim aldığı özvarlık lowbed dorse ile ilk taşımasını da gerçekleştiren MEDLOG, 18 tonluk separatörü gemi ile varış noktasına taşınmak üzere Türkiye’nin en büyük transit konteyner limanı Asyaport’a ulaştırdı.

Yeni yatırım dorseler ağır yük taşımalarında maliyet avantajı sunarken; trafo, endüstriyel makineler, yat, vinç gibi özel yüklerin taşınmasına imkan sağlıyor ve 35 tona kadar yük taşıyabiliyor. MEDLOG’un sahip olduğu kaliteli ekipmanlar, MSC - MEDLOG’un alanında uzman proje kargo ekipleri, yüklerin çıkış noktasından varış noktasına sorunsuz bir şekilde taşınmasını ve operasyonun tek elden yürütülmesini sağlıyor. Bu sayede geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir konteyner gemisine yüklenen en ağır ve tek parça yüklerden birisi olan 153 ton ağırlığındaki trafo MEDLOG tarafından başarılı bir şekilde elleçlendi.

Kurulduğu günden itibaren kapıdan kapıya yük taşıma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren MEDLOG Lojistik, kara ve demiryollarında müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yatırımlarına devam ediyor.

Vira Haber