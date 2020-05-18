Medlog Lojistik’in İlkleri Bitmiyor! Marmaray İle İhracatta Bir Adım Daha

8 Mayıs Cuma akşamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törende ilk yurt içi yük treninin Avrupa yakasına geçerek yüklerini Çorlu’ya ulaştırmasıyla bir ilk yaşandı. Marmaray’da yük taşınmasının yolunun açılmasıyla Trakya Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşları da Kafkaslara ve Orta Asya’ya ihracat için Marmaray ile ilk yükünü gönderiyor. 15 Mayıs Cuma günü Çerkezköy istasyonundan ilk ihracat yükü vagonlarda hareket etti ve demiryolu ile varış noktası olan Kazakistan Almaata’ya ulaşacak.

Daha önce karayolu ile Derince istasyonuna getirilerek oradan vagonlara yüklenen yükler, Derince tren istasyonu hareketli olarak B.T.K. parkuru üzerinden Kafkaslara iletiliyordu.

Geçtiğimiz hafta yine Medlog Lojistik organizasyonu ile Marmaray’dan yük trenlerinin geçmeye başlamasıyla Trakya Bölgesi’nin ihracat yükleri en yakın tren istasyonundan alınarak demiryolu ile kesintisiz olarak Kafkaslara ve Orta Asya’ya ulaşacak. Medlog Lojistik’in bu organizasyonu Marmaray sayesinde Trakya’yı Kafkaslar ve Orta Asya’ya bağlanacak.

Medlog Lojistik, inşaatına başladığı Tekirdağ Süleymanpaşa ve İstanbul Ömerli demiryolu istasyonlarında bu yılın ikinci yarısında hizmet vermeye başlayarak; Balkanlar ve Doğu Avrupa için ülkemize yeni bir ticaret kapısı oluşturacağı gibi, bu iki istasyon bölgesini TCDD bünyesinde en fazla kombine taşımacılık yapılan hat olarak organize edecek.

2020 sonrasında 5 milyon ton konteyner yükünü demiryollarında taşımayı hedefleyen Medlog Lojistik, B.T.K. (Bakü-Tiflis-Kars) hattında aktifliğini koruyarak, ülkemizin Orta Asya ve Kafkaslar ile dış ticaretin artmasına katkıda bulunacak.

Vira Haber