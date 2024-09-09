Medlog Lojistik’ten İzmir Aliağa’da Yeni Depo Yatırımı!

2011 yılında faaliyetlerine başlayan Medlog Lojistik, Türkiye çapında 800 çekici, 386 vagon ve 18 demiryolu bağlantılı 26 konteyner deposuyla geniş yelpazede lojistik çözümler sunuyor. Medlog Lojistik, Aliağa Deposu ile Nemrut Körfezi'nde üç aktif limana yakın olmanın avantajıyla Ege Bölgesi'ndeki lojistik faaliyetlerini daha da güçlendiriyor. Medlog Lojistik Aliağa Deposu; Aliağa limanlarıyla arasındaki 2,5 km’lik kısa mesafe sayesinde dolum faaliyetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Daha hızlı, daha etkin hizmet vermek amacıyla 50.000 metrekarelik alana sahip olan, tam teşekküllü ve bakanlık onaylı 80 tonluk kantarın konumlandırıldığı Medlog Aliağa Deposu’nda müşterilerin VGM (Doğrulanmış Brüt Ağırlık) taleplerinin yanı sıra blok dolum, paletli/kasalı dolum, big bag dolum, bundle dolum, demir çelik dolum, dökme taş dolum ve dökme maden dahil tüm dolum ihtiyaçları eksiksiz karşılanabilecek.

Medlog Lojistik, uzman ekipleriyle Aliağa bölgesinde uzun yıllar boyunca ülkemize ve bölgeye etkili lojistik çözümler sunmayı hedefliyor. İzmir’in Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünde, Medlog Lojistik, İzmir Aliağa Deposu’nu düzenlenen açılış töreniyle hizmete sundu. Medlog Yönetim Kurulu Başkanı Emre Hüseyin Soyuer, MSC Türkiye CEO’su Hasan Piroğlu, Medlog Lojistik Genel Müdürü Gonca Alca ve MSC Grubu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende konuşmaların ardından, geleneksel kurdele kesme töreni yapıldı. Medlog Lojistik, yeni yatırımlarıyla artan müşteri taleplerine daha etkin yanıt vermeyi ve lojistik sektöründeki gücünü daha da sağlamlaştırmayı hedefleyerek operasyon kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Vira Haber