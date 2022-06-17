Mega Yat "Vava 2" Marmaris'te

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskeleye yanaştırılan ve yaklaşık 15 gün limanda kalacağı belirtilen yatın, Muğla koylarında gezmek için akaryakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Turistler tarafından körfezden limana geçişi ilgiyle izlenen "Vava 2", 6 güverteli, çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonuna sahip. 30 mürettebatı bulunan, 22 misafiri ağırlayan mega yatın, 11 lüks kabini bulunuyor.

96,8 metre uzunluğundaki yatta, helikopter ve pisti ile büyük bir yüzme havuzu da yer alıyor.

Mega yatın İsviçreli milyarder iş adamı Ernesto Bertarelli'ye ait olduğu belirtildi.