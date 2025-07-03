Mehtaplı Gecelerde Boğaz Turları Başladı

Yaz tarifesine geçilmesiyle birlikte ilk Mehtap Turu, 28 Haziran akşamı gerçekleştirildi. Yaklaşık 7,5 saat süren tur boyunca katılımcılar, İstanbul’un eşsiz güzelliklerini günbatımı ve ay ışığında keşfetme fırsatı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları’nın her yıl yaz aylarında düzenlendiği Mehtap Turları için ilk vapur demir aldı. 28 Haziran akşamı yapılan ilk tura, İstanbulluların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist de katıldı. Katılımcılar, tur boyunca İstanbul Boğazı’nın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerini keşfederken, deniz havasının tadını çıkardı. Vapur müzisyenlerinin canlı performanslarıyla Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde söylenen şarkılar, turu daha da özel kıldı. Katılımcılar, müzik eşliğinde İstanbul’un gece siluetinin ve Boğaz’ın büyüleyici atmosferinin keyfini çıkardı.

Vapur Müzisyenlerinin Şarkıları Eşliğinde

Mehtap Turları, yaz aylarında cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Tur; Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar, Beşiktaş, Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı hattında yapılıyor ve toplam süresi 7 saat 30 dakikayı buluyor. Anadolu Kavağı’nda 2 saat 25 dakikalık mola veriliyor; bu süre zarfında katılımcılar hem yemek yiyip hem de bölgeyi gezebiliyorlar. Mehtap Turlarında, vapur müzisyenlerinin canlı performanslarıyla müzik ziyafeti de sunuluyor.

Uzun ve Kısa Boğaz Turları Yaz Kış Hizmette

Şehir Hatları’nın uzun ve kısa Boğaz turları ise yaz kış hizmet vererek, iki kıta arasındaki güzellikleri vapur seyahatiyle keşfetme imkânı sunuyor. Her iki tur da günde bir kez gerçekleştiriliyor. Tüm Boğaz ve Mehtap turlarına, Vapur Kafe’nin lezzetleri de eşlik ediyor.