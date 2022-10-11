Mein Schiff 6 Kruvaziyer Gemisi 3219 Yolcusuyla Antalya’da

Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Heraklion'dan gelen Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6'ya ev sahipliği yaptı. Limana demirleyen 295 metre uzunluğunda, 98 bin 811 gross tonluk dev geminin 2 bin 301 yolcusu ve 918 mürettebatı bulunuyor. Gemiden inen yolcular Antalya’nın tarihi yerlerini gezerek alışveriş yaptı. Mein Schiff 6 gemisi en son 2018 yılında Antalya’ya gelmişti.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “Bu yıl kruvaziyer turizmi açısından yoğun geçen bir yıl oldu. Rezervasyonlar doğrultusunda bugüne kadar 15 kruvaziyer gemisiyle gelen 10 bine yakın yolcuyu ağırladık. Yıl sonuna kadar rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 35 bin yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz. QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesi ve hizmet kalitesiyle Akdeniz’de iç ve dış turizm açısından önemli bir role sahip. Antalya'yı mevcut potansiyeliyle Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan QTerminals Antalya Limanı'nda, bin 830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanı bulunuyor.

Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya, İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridindeki en büyük organize liman. Yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan QTerminals Antalya’da; yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunuluyor.