Meksika Açıklarında Mayalardan Kalma Köle Gemisi Keşfedildi

Meksika açıklarında Mayaların ilk kez esir olarak satıldığı 19.yüzyıldan kalma La Union adlı bir köle gemisinin enkazı ortaya çıktı.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne (INAH) göre, gemi enkazı 2017 yılında Sisal, Yucatan açıklarında yaklaşık iki deniz mili uzaklıkta bulundu. Meksika, Küba ve İspanya'daki üç yıl süren çalışmaların ardından geminin adının “La Union” olduğu ve 19. yüzyılda köle ticaretinde kullanıldığı ortaya çıktı.

1861 YILINDA BATTI

Enstitü tarafından yapılan açıklamada, “1855 ile 1861 yılları arasında savaşta esir alınan ve aylık sayısı 30’u bulan Maya Küba’ya taşındı” ifadeleri kullanıldı. Geminin 9 Eylül 1861'de çıkan yangının ardından battığı bildirildi.

MEKSİKA'DA KÖLELİK YASADIŞI OLMASINA RAĞMEN YILLARCA DEVAM ETTİ

Meksika, 1829'da köleliği kaldırdı, ancak uygulama yıllarca devam etti. INAH, “6 Mayıs 1861'de Başkan Benito Juarez, herhangi bir Mayalı’nın ülkeden zorla çıkarılmasını yasakladı, ancak aynı yıl 19 Eylül'de La Union içinde taşıdığı esirlerle Küba'ya giderken battığı görülüyor. Bu durum Meksika’da köleliğin hiçbir yasaya uyulmadan devam ettiğini gösteriyor” açıklamasını yaptı.

KÜBA'YA İŞÇİ OLARAK SATILDILAR

Öte yandan, Mayalar, 1847'den 1901'e kadar süren Yucatan Kalesi Savaşı esnasında köleleştirildi. INAH, Küba şeker kamışı plantasyonlarında o dönem işgücü sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, “Hispanik ve Meksikalı oligarkların 1848'den beri kullandıkları stratejilerden biri savaşta yakalanan Mayaların sınır dışı edilmesini emretmekti, bu nedenle çok sayıda kişi Küba'ya gönderildi. Her esir aracılara 25 pesoya karşılığında satıldı ve bu insanlar Havana'da erkekler için 160 pesoya, kadınlar için 120 pesoya yeniden satılabiliyordu. Savaşta mülklerini kaybeden bazı Mayalara, Küba'ya yerleşeceklerini, ancak köleleştirileceklerini belirten sahte belgeler de verildi” ifadelerini kullandı.