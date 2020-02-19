Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.
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Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü.
Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11.25’ten yüzde 10.75’e indirilmesine karar vermiştir" denildi.
Vira Haber
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