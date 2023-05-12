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Mersin Balığına Sağım Yapıldı

Mersin Balığına Sağım Yapıldı

Rize'de nesli tükenme olan Mersin balığına sağım gerçekleştirildi

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Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı gerçekleştirildi.

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Vira Haber

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