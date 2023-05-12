Mersin Balığına Sağım Yapıldı
Rize'de nesli tükenme olan Mersin balığına sağım gerçekleştirildi
A+A-
Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı gerçekleştirildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 247 defa okunmuştur
Etiketler : Mersin Balığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.