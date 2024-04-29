Mersin Doğası Fotoğraf ve Bilgilendirme Sergisi Mersin Marina’da

Mersin’in doğasını ve Bolkar Dağı yörüklerinin doğayla olan ilişkisini tanıtacak olan fotoğraf ve bilgilendirme sergisi, 5 Mayıs Pazar gününe kadar Mersin Marina’nın ana koridorunda misafirlerini bilgilendirecek.

Mersin coğrafyası bulundurduğu önemli doğa alanları ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir coğrafyayı oluşturmaktadır. Bu çoğrafya sadece yaban hayatı için değil, aynı zamanda doğanın parçası olan konar göçer yörük kültürü açısından da önem teşkil etmektedir. Mersin Marina ve Doğa Derneği işbirliği ile bu coğrafyanın, türlerin ve konar göçer kadim kültürünün tanınması amacıyla planlanan Mersin Doğası Fotoğraf ve Bilgilendirme Sergisi, 20 Nisan Cumartesi günü Mersin Marina’nın ana koridorunda ilk açılışını yaptı. Doğa, kültür fotoğrafcısı ve Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin’in toplam kırk adet fotoğrafın açıklamaları ile yer aldığı tanıtım sergisi, 5 Mayıs Pazar gününe kadar Mersin Marina’da açık kalacak olup doğa temelli çocuk atölyeleri ile her yaştan misafirine Mersin doğasını ve konar göçer kültürünü tanıtmayı ve farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır.

Vira Haber