Mersin Marina’dan Sürdürülebilirlik Raporu

Sıfır atık merkezi olan marinanın böylelikle sürdürülebilirlik hedefleri ve çalışmaları takip edilebilecek. Doğu Akdeniz havzasının korunması konusunda çalışmalarını sürdüren Mersin Marina, 2024 yılına ait sürdürülebilirlik raporunu web sitesinde yayınladı. Sektörde bir ilke imza atan marinanın oluşturduğu hedefler ve çalışmalar böylelikle şeffaf hale getirilmiş oldu. Kurumsal sürdürülebilirlik politikasının toplumsal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç boyuttan oluştuğunu ve uzun vadede olumlu etki yaratmayı kapsadığını belirten Mersin Marina, belirlemiş olduğu dört hedef doğrultusunda verileri açıkladı. Buna göre 2024 yılı içerisinde işletme bünyesinde toplanan 138.395,10 kg katı atık genel atıkların %99.8’ini oluştururken 22.012 litre ile gri su ve atık yağ ise genel atıkların %0.2’sine denk gelmektedir. Farkındalık oluşturulması kapsamında toplam 4 etkinliğin düzenlendiği belirtilen raporda aynı zamanda paydaş iletişimine de yer verildi.

Detaylı bilgi için: https://www.mersinmarina.com.tr/Home/Cevrecilik

Vira Haber