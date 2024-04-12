Mersin'de Babil Su Sporları Merkezi Hizmete Açıldı

Mezitli ilçesinde yer alan ve 340 metrekarelik alana kurulu olan Babil Su Sporları Merkezi’nde sörf, su kayağı, yelken, kano, kürek sporlarının tamamının yapılmasına imkan sunuluyor. İki ayrı binadan oluşan merkezde biri 110 metrekare kapalı alana sahip kano ve kürek, diğer bina ise yelken sporcularının kullanımına uygun olarak tasarlandı. 120 metre kapalı alana sahip kano- kürek sporcuları içinse merkezde ayrı bir idari bölüm yer alıyor. Malzemelerin temiz ve güvenle saklanması için merkezde 30 metrekare depo alanı, kadın ve erkek soyunma odalarının yanı sıra, WC ve duşakabin de bulunuyor.

Coğrafi konumu, iklimi ve 321 kilometrelik sahil şeridi ile su sporlarının ve faaliyetlerinin yapılmasına imkan sunan kentte, Büyükşehir Belediyesi su sporlarının daha çok yapılmasını ve her yaş grubunda yayılmasını amaçlıyor. Özellikle çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olan deniz ve su sporlarının küçük yaş gruplarında yayılmasını sağlayacak Babil Su Sporları Merkezi’nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı, sertifikalı dalış ve cankurtaranlık eğitimleri de verilecek.



“Büyükşehir olarak Babil Su Sporları Merkezi’ni hizmete açtık”

Mersin’i bir spor kenti yapmak için kent genelinde birçok projeye imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Sporda özellikle çok güzel projeler yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in denizle önemli bağlantı noktalarından biri olan Babil Su Sporları Merkezi’nde faaliyetlerine başladı. Bütün vatandaşlarımızın bu tesisten faydalanması gerekir diye düşünüyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Merkezde su sporlarının tamamının yapılabileceğini aktaran Taşkın, “Merkezimizde sörf, su kayağı, yelken, kano, kürek sporlarının tamamı yapılabilecek. Aynı zamanda bu alanlarda spor yapmak isteyen sporculara da burada eğitimler verilecek. Böyle komplike bir spor tesisi yaptık. Su sporları yarışmaları ve federasyon yarışmaları da düzenlenecek. Bazı kulüplerimiz açılışla birlikte buradan faydalanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Vira Haber