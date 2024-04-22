Mersin'de 'Daha Temiz ve Sürdürülebilir Deniz Ekosistemi İçin' Çalıştay Düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalıştayda, MESKİ, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, MedCities ve Türkiye Akdeniz Hub’ından temsilciler yer aldı. Çalıştayda her geçen gün daha da bozulan ve tehdit altında olan deniz ekosisteminin korunmasına yönelik yapılması gereken uygulamalar ele alındı, çalışma ve projeler aktarıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Akdeniz'in, her yıl yaklaşık 500-600 milyon insanın turizm maksadıyla akın ettiği ve kirlettiği bir deniz olduğunu söyledi. Düzenlenen çalıştayın bölge için bir milat, bir başlangıç olacağını belirten Evrim, "Artık düzeltme ve elimizden geleni yapma zamanı geldi. Bundan sonra bu çalışmaları hızlandıracağız” dedi.



“24 saat sıfır taviz esaslı çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir de sorumluluk ve görev alanları dahilinde sık sık denetim ve uygulama yaptıklarını belirterek, “Deniz kirlilikleriyle ilgili ihbar ve şikayetlerle ilgili bütün konulara anında müdahil oluyoruz ve çözüm üretiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli ekipmanlarımız, deniz araçlarımız ve uzman personellerimizle denizimizin kirlenmemesi için denetimlerimize devam ediyoruz. Sorumluluk alanımızda bulunan gemileri 24 saat izleyip, takip ederek gerekenleri yapıyoruz. Özellikle yetki alanımızda bulunan katı atıkları, yüzeydeki katı atıkları ve kıyıdaki katı atıkları toplama ile ilgili birçok etkinlik yapıyoruz. Deniz süpürgesi aracımız bir günde 2 veya 3 kez çıkarak girebildiği bütün alanlarda temizlik yapıyor. 24 saat sıfır taviz esaslı çalışıyoruz" diye konuştu.



"Temiz Akdeniz projesini de hayata geçirdik"

Şimdiye kadar bin 264 denetim yaptıklarını ve bu denetimlerden 71’ine idari yaptırım uyguladıklarını vurgulayan Halisdemir, deniz yüzeyinde çok ciddi bir atık kirliliği ile karşı karşıya kaldıklarını ve farkındalık oluşturmak için sık sık bunları sergilediklerini aktardı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile iş birliği yaptıklarını da dikkat çeken Halisdemir, deniz ekosistemini korumak adına yapay resif oluşturduklarını kaydetti.

Önümüzdeki günlerde deniz denetimlerini artırmak ve denizle ilgili faaliyetleri daha yakından izleyebilmek için SCADA merkezi kuracaklarını aktaran Halisdemir, ‘Temiz Akdeniz’ projesini de hayata geçirdiklerini belirtti. Deniz kirliliği ile ilgili en önemli etkenlerden birinin kıyı akıntıları olduğuna işaret eden Halisdemir, proje kapsamında deniz kirlilik haritası oluşturduklarını ve bu raporla birlikte özellikle deniz kirliliğine sebep olan etkenleri ve seviyelerini belirlediklerini bu sayede çözüm önerileri geliştirdiklerini dile getirdi.



“Yerel yönetim, üniversite ve akademisyenlerle sürekli iş birliği halinde”

Mersin’in kıyı şeridinin birbirinden farklı biyoçeşitlilik içerdiğini belirten ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde Dr. Öğr. Üyesi Devrim Tezcan ise merkezden uzaklaştıkça bu biyoçeşitliliğin arttığını, tahribatın da görece azaldığını belirtti.

Deniz taşımacılığı, atık su deşarjları, kıyı dolguları, balıkçılık faaliyetleri gibi pek çok uygulamaların biyoçeşitliliği ve deniz ekosistemini etkilediğini ifade eden Tezcan, “Yerel yönetimin görülen o ki, bu konuda oldukça gayreti var ve bölgedeki üniversiteler ve akademisyenlerle de sürekli iş birliği içinde” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay 2 oturumda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen ilk oturumda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden temsilciler yer aldı.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayın ikinci oturumunda ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, deniz kirliliğinin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik Büyükşehir bünyesinde yapılan çalışmaları aktardı

Katılımcılar, çalıştay bitiminde deniz ve kıyı ekosistemini incelemek ve gözlem yapmak amacıyla merkez sahilinde saha çalışması gerçekleştirdi.

Vira Haber