Mersin'de Gemi Şeklinde Öğrenci Yurdu

Mersin'de gemi şeklinde inşa edilen 7 katlı bina görenlerin ilgisini çekiyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yer alan bina, ilginç görüntüsüyle dikkati üzerine topluyor. İlk 2 katı gemi güvertesi şeklinde yapılan bina, çevresindeki apartmanların yanında oldukça farklı duruyor.

Mimar Harun İçel tarafından tasarlanan bina, sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarıyla da bilinirliğini her geçen gün artırıyor.

Akşam saatlerinde ışıklandırmasıyla farklı bir görüntüye sahip olan binanın özel bir öğrenci yurdu olarak kullanıldığı bildirildi.

Vira Haber