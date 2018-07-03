Mersin’de yeni balık çiftlikleri kuruluyor

Mersin sahillerine balık çiftliği kurulması için 2008 yılında başlatılan ve tepkilere neden olan balık çiftliklerinin kurulumuna devam ediyor. Özellikle binlerce yıllık tarihe sahip Silifke’nin Akdere Mahallesi’nde bulunan Dana Adası çevresinde yeni çiftlikler kuruluyor.

ÇED BAŞVURULARINA JET HIZIYLA ONAY!

Bölgede, Süleyman Yıldızhan, MM Marin İNŞ. TUR. Denizcilik Su Ürünleri PAZ. A.Ş., Gündoğdu Su Ürünleri Üretim PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., VURAL SU ÜR. ÜRT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İTH. TİC. A.Ş. tarafından balık çiftliği kurulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapıldı. Bakanlık başvuruları ÇED Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda inceledi ve uygun bulup, projelere ilişkin ÇED süreci başlattı. Başvuruları jet hızıyla onaylayan bakanlık, 19 Temmuz’da Halkın Katılım Toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Ancak toplantının yeri ve saati belirtilmedi.

ELVAN TAŞIYACAĞIZ DEMİŞTİ!

Seçimlerden birkaç gün önce balık çiftlikleriyle ilgili de konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dana Adası çevresindeki balık çiftliklerini ileriye taşıyacaklarını söylemişti. Elvan, Mersinlilerin karşı çıktığı balık çiftlikleriyle ilgili, “Normalde balık çiftliklerinin karadan 900 ile bin 100 yüz metre uzaklıkta olması gerekiyor. Bunun mücadelesini verdik. Mersin’de Dana Adası’nın orada 4 tane var. Ancak oradakileri bile ileri alacağız. Ben oradaki işletme sahiplerini çağırdım ve konuştum. Bu sayede yasada 900 ile bin 100 metre ama biz onları bin 900 metreye çıkacağız ve Türkiye’de örneği yok. Nereye giderseniz gidin 900 ile bin 100 metre arasındadır. Dolayısıyla bu konudaki problem de ortadan kalkmış olacak. Mersin’in her sorunu benim sorunumdur. Burada üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Mersin’imizi seviyoruz, Mersinlileri seviyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Valilikten açıklama

Mersin Valiliği kouyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Valiliğimizce yapılan incelemede ilgili firmaların ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdikleri balık çiftliği kurulum yerleri koordinatları ile ilgili yapılan teknik çalışma sonucunda Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın da ifade ettiği gibi yeni kurulacak balık çiftliklerinin çevreye, doğaya ve bölgenin tarihine zarar vermeyecek şekilde Dana Adası’na en yakın olanının mesafesi 3000 metredir. Sahile en yakın projenin uzaklığı 2950 metre civarındadır. Diğer projelerin ise sahile ve adaya uzaklığı 3000 metreden fazladır. Ayrıca ilimiz Silifke ilçesi sınırları Dana Adası mevkinde belirlenen bölgede halen faaliyet gösteren en yakın balık çiftliği Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın açıklamalarında belirttiği üzere kendisinin gayretleri sonucu 1900 metrenin de ötesine adaya yaklaşık olarak 2900 metre mesafeye ve ana karaya en yakın noktada faaliyet gösteren diğer balık çiftlikleri ise sahile 2800 metre mesafeye çekilmiştir.”

Vira Haber