Mersin'de Yumurtalarından Çıkan Deniz Kaplumbağası Yavruları Suyla Buluştu

Göksu Deltası sınırlarındaki Kum Mahallesi sahilinde, kuluçka dönemini tamamlayan deniz kaplumbağaları yuvalarından çıktı.

Yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denizle buluştu.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli Dr. Mustafa Korkmaz, kumsaldaki kaplumbağa yaşamının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi" kapsamında korunduğunu söyledi.

Kumsalda, 15 Mayıs'tan itibaren yavru çıkışının görüldüğünü belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bu sezon 129'u caretta caretta, 28'i yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere 157 yuva tespit edildi. Yuvalardan 71'i çakal ve köpekler tarafından predasyona uğradı. Yavru çıkışlarının başlamasının ardından yapılan kontrollerde 10 bin yumurta belirlendi. Bunların 6 bininde çeşitli nedenlerle yavru çıkışı olmadı. Proje ekibi ve çeşitli üniversitelerden gelen 12 gönüllünün yardımıyla yuvalardaki yaklaşık 4 bin yavru, başarıyla denize ulaştırıldı."

Korkmaz, Göksu Deltası'nın kaplumbağaların yanı sıra kuşlar için de önemli bir üreme ve göç alanı olduğunu sözlerine ekledi.